Pools parlement beslist over nieuwe wet die LGBTQ-protesten zou verbieden

Italië schrapt wet die LG­BTQ+-gemeen­schap moest beschermen: “De wet is dood”

Een wet die LGBTQ+-gemeenschap en vrouwen beter moest beschermen is gesneuveld in het Italiaanse parlement. De Senaat besloot de behandeling van het voorstel stop te zetten. “De wet is dood”, concludeerde een senator van de progressieve Democratische Partij (PD).

27 oktober