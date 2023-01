Pools leger lijft recordaantal rekruten in

Trump: “Als president zou ik deze gruwelijke oorlog in 24 uur kunnen stoppen door onderhande­lin­gen”

Ex-president Donald Trump heeft de “snel escalerende oorlog in Oekraïne een tragische verspilling van mensenlevens” genoemd. Volgens hem zou hij als president “de gruwelijke oorlog in 24 uur van onderhandelen” kunnen beëindigen. Deze oorlog was volgens hem ook helemaal nooit uitgebroken als hij staatshoofd van de VS was geweest.

27 januari