Poolreiziger Dixie Dansercoer (58) sterft na val in gletsjerspleet tijdens expeditie op Groenland

Avonturier Dixie Dansercoer (58) is tijdens een expeditie op Groenland overleden. Dat is bevestigd aan VTM Nieuws. De Belg overleed gisterenavond (Belgische tijd) na een val in een gletsjerkloof.

Dirk ‘Dixie’ Dansercoer raakte in ons land bekend door zijn heroïsche tochten naar de Noord- en Zuidpool. Vorige maand vertrok de 58-jarige landgenoot opnieuw naar het noorden, dit keer voor een expeditie op Groenland. Hij vatte de missie een drietal weken geleden aan in het gezelschap van de Canadees Sébastien Audy, bevestigde Unlimited Expeditions, het bedrijf waarvoor de Belg als gids werkte, aan onze collega’s van VTM Nieuws.

Dansercoer leidde de extreme tocht, maar gisterenavond rond 20.30 uur liep het plots mis. Volgens Unlimited Expeditions viel de vijftiger in een gletsjerspleet. Audy bleef ongedeerd, maar is in shock. Hij kon omstreeks 21 uur Belgische tijd de hulpdiensten verwittigen. Omdat het gebied zo afgelegen is, was de reddingshelikopter vier uur later pas ter plaatse.

De hulpdiensten probeerden nog tot bij Dansercoer te geraken, maar dat is niet gelukt. Het is nog onbekend of zijn lichaam zal kunnen geborgen worden.

Het doel van de missie die Dansercoer leidde, was om Groenland te doorkruisen van Narsarsuaq in het zuiden naar Qaanaaq in het noorden. Een tocht van zo’n 2.200 kilometer, die het gezelschap met een snowkite zou afleggen. Snowkiten lijkt erg op kitesurfen, maar wordt alleen in de sneeuw gedaan met ski’s of een snowboard.

De poolreizigers wilden met hun missie de aandacht vestigen op klimaatopwarming, maar ook sportieve uitdagingen in een extreme omgeving stonden centraal. De missie bestond uit drie delen. Na de trip op Groenland zou het duo nog afreizen naar de Noordpool en Antarctica.

De poolreizigers hielden een blog bij en deelden foto’s van hun reis op Instagram. Het laatste verslag op de website Polar Experience dateert van gisteren. Het duo was ongeveer halfweg en moest nog ruim 1.000 kilometer afleggen tot op hun bestemming.

Uit beelden die gisteren op sociale media werden gedeeld, blijkt dat de weersomstandigheden uitstekend waren, toch in de uren voordat het noodlot toesloeg.

“Zéér ervaren poolreiziger”

Dansercoer is een geoefend poolreiziger. In 1997-1998 trok hij samen met Alain Hubert over de Zuidpool. In 99 dagen legden ze, volledig autonoom en te voet, 3.924 kilometer af.

In 2005 zou hij de Beringstraat oversteken vanuit Alaska tot in Siberië. Het doel was om dit al zwemmend, lopend, peddelend en skiënd te doen, maar door klimatologische omstandigheden kon deze expeditie niet afgerond worden. In 2007 maakte Dansercoer een zeiltocht naar Antarctica.

De avonturier werd geboren in Nieuwpoort (West-Vlaanderen). Hij laat een vrouw en vier kinderen achter.

