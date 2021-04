Politiemacht ontruimt Russisch vrouwenklooster vanwege onhygiënische toestanden

Navalny’s vrouw na eerste bezoek in strafkamp: “Ik maak me nu nog meer zorgen om hem”

12:01 Ruim twee maanden na hun laatste oogcontact in een rechtszaal in Moskou heeft Julia Navalny haar echtgenoot Aleksej weer gezien. Opnieuw achter glas maar ditmaal in volledig andere omstandigheden: sterk vermagerd en verzwakt door zijn opsluiting en hongerstaking in de strafkolonie ten oosten van Moskou. “Ik weet dat hij niet zal opgeven”, schrijft ze op Instagram.