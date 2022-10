Politieke rel in Zuid-Afrika over aanmeren Russisch superjacht

Duitsland bereikt akkoord over legalise­ring cannabis, maar vreest bezwaren van Europese Unie

De Duitse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de legalisering van cannabis. Het is nog onduidelijk of het plan in overeenstemming is met Europese regels, zegt de regering. In het voorstel worden cannabis en de werkzame stof THC niet meer als verdovende middelen beschouwd.

13:29