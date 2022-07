Politieke crisis in Italië: president Mattarella weigert ontslag van premier Draghi

Karel De Gucht over Mario Draghi, die Italië uit het slop moet halen: “Verstandig en bekwaam, maar krijgt hij een kans?”

Met Mario Draghi (73), de gewezen baas van de Europese Centrale Bank, heeft Italië voor de derde keer op rij een partijloze premier aan het roer. En zijn regering is al de 21ste op dertig jaar tijd. Italië, het land waar zo veel Belgen van dromen, is een bestuurlijke nachtmerrie. Het is politiek instabiel en heeft ook nog eens de grootse schuldenberg van Europa. Kan ‘Super Mario’ de boel recht trekken? Halve Italiaan Karel De Gucht hoopt van wel, maar vreest van niet. “Zelfs goede politici gaan in Italië niet lang mee.”

14 februari