Politiek Den Haag loopt leeg: na de VVD en het CDA moet nu ook D66 op zoek naar een nieuwe leider door vertrek Sigrid Kaag

Beleggers hoopvol: Inflatie VS daalt naar drie procent, laagste niveau in twee jaar

De inflatie in de Verenigde Staten is in juni afgekoeld tot drie procent. Dat is het laagste niveau in ruim twee jaar tijd. Een maand eerder lagen de kosten voor levensonderhoud nog vier procent hoger in vergelijking met mei 2022. Beleggers op de aandelenbeurzen in New York reageren alvast hoopvol.