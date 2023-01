Politiegeweld in de VS: na recordjaar 2022, ook dit jaar al 67 doden bij uit de hand gelopen arrestaties

45 jaar cel voor man die moord probeert te plegen in stijl van beruchte seriemoor­de­naar Jeffrey Dahmer

In de Amerikaanse staat Louisiana is een man veroordeeld tot 45 jaar cel voor ontvoering en poging tot moord op iemand die hij via datingapp Grindr had ontmoet. De 21-jarige Chance Seneca noemde het bij de LGBTQ+gemeenschap populaire platform een “jachtgebied”. Hij liet zich inspireren door seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, die in de jaren tachtig zeventien jongens en mannen ombracht nadat hij ze had opgepikt in uitgaansgelegenheden voor gay mensen.

27 januari