Politiegeweld en huidskleur in de VS: wat als de rollen omgekeerd zijn?

In Minneapolis blijft het onrustig nadat een blanke politieagente een ongewapende zwarte jongeman heeft doodgeschoten. Of ze daarvoor wordt bestraft, staat nog niet vast. Dodelijk politiegeweld leidt slechts in 1,7% van de gevallen tot vervolging. Een andere agent uit Minneapolis zit momenteel wel een gevangenisstraf van 12,5 jaar uit voor zulke feiten. Maar hij is zwart en de dode was blank.