Politiechef Uvalde geschorst na kritiek op aanpak schietpartij basisschool

“Bij geen enkele melding van ‘needle spiking’ is aangetoond dat er daadwerke­lijk een stof werd geïnjec­teerd”, meldt Nederland­se politie

Er is in Nederland tot op heden geen concreet bewijs gevonden dat iemand daadwerkelijk is gedrogeerd met een naald. De Nederlandse politie onderzocht zo’n 20 to 45 mogelijke gevallen van het zogenoemde ‘needle spiking’, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van NU.nl.

21 juni