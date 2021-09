Politieagenten gewond door protesten van antivaxers in Londen

Volgens de politie gedroeg een aantal manifestanten zich namelijk gewelddadig tegenover de agenten. Vijf dienders raakten zelfs gewond bij rellen. De manifestanten protesteerden bij het vaccinatienatiecentrum in het Science Museum, even ten westen van het centrum van londen.

Een groep van honderden antivaxers had eerder op de dag ook al geprobeerd het hoofdkwartier van de geneesmiddelenwaakhond MRHA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) te bestormen in de chique zakenwijk Canary Wharf. Daar stuitten ze echter op een politiekordon.

Een kleine groep agenten wist met knuppels de demonstranten buiten de deur te houden. “Dit is niet waarom agenten aan het werk gaan”, laat de Metropolitan Police via Twitter weten, waarop ze beelden van de bestorming laat zien. “Deze mate van geweld is compleet onacceptabel en zal niet getolereerd worden", klinkt het nog.

Vaccins voor kinderen en jongeren

De medicijnautoriteit was het doelwit van de manifestanten omdat ze verantwoordelijk is voor het goedkeuren van coronavaccins. Zo werd afgelopen week na het Pfizer-vaccin ook het Moderna-vaccin goedgekeurd voor gebruik bij kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij de antivaxers van de beweging ‘Oficial Voice’ die tekst en uitleg wilden bij de vermeende plannen om ook kinderen in het Verenigd Koninkrijk in te enten tegen Covid-19. Via sociale media hadden ze gedurende de week opgeroepen om verhaal te gaan halen bij het hoofdkantoor van de autoriteit, voordat het nieuwe schoojaar begint komende week.

Tijdens de manifestatie deelden activisten dan ook folders uit tegen de vaccinatie van kinderen. Ook scandeerden de betogers dat ze bij het hoofdkantoor waren om “de volgende generatie te beschermen”.

De wetenschappelijke adviesraad, die de Britse regering adviseert over de vaccinstrategie, liet afgelopen week juist weten voorlopig geen nut te zien in massale vaccinatie van kinderen van 12 tot en met 15 jaar oud. Alleen kinderen uit risicogroepen zouden voorlopig voldoende baat hebben bij een coronaprik.

De politie, die de bestorming ternauwernood kon tegenhouden, was toevallig in de buurt van de manifestatie omdat klimaatactivisten van Extinction Rebellion in dezelfde wijk actievoerden tegen investeringsbanken.

