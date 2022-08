Politieagent schiet man dood bij controle vlakbij Belgische grens in Noord-Frankrijk

Amerikaan­se regering bezorgd over mogelijke energiete­kor­ten in Europa

De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over mogelijke energietekorten in Europa nu de winter in aantocht is. Dat heeft de woordvoerder van het Witte Huis voor nationale veiligheid John Kirby gezegd. Volgens hem zullen de Verenigde Staten helpen om eventuele tekorten te voorkomen.

11:21