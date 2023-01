Politieagent ontslagen na onacceptabel gedrag bij verkeersincident

Update Hoogge­rechts­hof gelast onderzoek naar rol van Bolsonaro bij bestorming, mogelijk plannen ‘staats­greep’ gevonden bij ex-minister

Had oud-president Jaïr Bolsonaro plannen om aan de macht te blijven, ondanks zijn verlies bij de verkiezingen in Brazilië? Het Hooggerechtshof opent een onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van Bolsonaro bij de bestorming van overheidsgebouwen door zijn aanhangers in hoofdstad Brasilia. Ook een ex-justitieminister zit in nauwe schoentjes door een ontwerpdecreet dat een ‘staatsgreep’ mogelijk zou maken.

