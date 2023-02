Politieagent in Noord-Ierse Omagh onder vuur genomen

Voor het eerst sinds 2017 is in Noord-Ierland politieagent beschoten. Twee mannen schoten van dichtbij op een agent die op dat moment niet aan het werk was. Dat gebeurde in de marge van een voetbaltraining in de stad Omagh, meldt de krant Belfast Telegraph woensdagavond. De agent werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt zou ook een auto in brand zijn gestoken.