Politieagent gebeten door eigen hond tijdens onrustige nacht in het Nederlandse Drachten

Klimaatde­mon­stran­ten ook tijdens laatste momenten COP26 in actie

Ook gisteren waren er weer tal van protesten rond de klimaattop van de VN in het Schotse Glasgow. Terwijl de onderhandelaars het nog niet eens konden worden over uiteenlopende thema's op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering, lieten demonstranten op verschillende manieren weten dat volgens hen actie geboden is.

2:35