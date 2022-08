Politie zoekt vrouw in Zuid-Korea in verband met vondst dode kinderen in koffers in Nieuw-Zeeland

Volgens de politie in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is de vrouw in Korea geboren, maar zou ze de Nieuw-Zeelandse nationaliteit hebben en geen Zuid-Koreaans staatsburger meer zijn. In 2018 zou ze Zuid-Korea zijn binnengekomen en volgens de politie is nergens vastgelegd dat ze later weer is vertrokken uit het land. Hierdoor bestaat het vermoeden dat ze nog steeds in Zuid-Korea is.