Politie zoekt Belg die jaar geleden verdween nabij Machu Picchu

BuitenlandHet Zuid-Amerikaanse land Peru heeft gespecialiseerde politieagenten naar de Heilige Vallei van de Inca’s gestuurd om een verdwenen Belg te zoeken. Pascal Maes (44) was al in het land voor de coronapandemie uitbrak. Hij is al meer dan een jaar vermist. Onlangs werd echter zijn bankkaart gebruikt.

Volgens Braulio Fuentes, het hoofd van de cel Vermiste Personen in Lima, kwam Pascal Maes al in 2019 aan in Peru. Hij had volgens Diario Correo het laatst contact met familie toen hij verbleef in Cusco. Dat is een stad met een half miljoen inwoners in het Andes-gebergte, op een hoogte van 3.400 meter.

Volgens politiechef Braulio Fuentes werden de reisplannen van de Belg overhoop gegooid door de coronapandemie. De zoektocht gebeurt volgens de politie op uitdrukkelijke vraag van het Belgische consulaat. De familie van de man is ongerust omdat er al lang geen contact meer was.

“We kregen via familie informatie dat de bankkaart van de 44-jarige Belg in maart is gebruikt in Cusco en Urubamba”, zegt Fuentes. Urubamba is een dorp in de Heilige Vallei van de Inca’s. Die streek is een grote toeristische trekpleister. De bekende ruïnestad Machu Picchu ligt op slechts enkele tientallen kilometers. “We vermoeden dat hij daar ergens ronddwaalt”, zegt de politiechef.

Baard

Er is onder de bevolking een foto verspreid van Pascal Maes, en de politie vraagt de bevolking om tips over waar hij verblijft. “Maar ik denk dat hij intussen een baard zal hebben, en wellicht niet meer lijkt op die foto”, aldus nog de politieman. De verdwijning van Belg is niet de enige in de regio.

Zo is de Amerikaanse studente Carla Valeoz al vermist sinds 12 december 2018. De blinde vrouw was voor een trouwfeest in Peru. Voordat ze terugkeerde naar de VS, wilde ze nog even blijven om haar verjaardag te vieren en naar Machu Picchu te wandelen.

Carla Valeoz maakte in Cusco kennis met enkele mensen die haar tijdens die tocht zouden helpen, maar een dag later verdween ze. Haar vader, Carlos Valpeoz, trok nadien gedurende maandenlang met een rugzak door de regio op zoek naar zijn dochter. Die is tot op vandaag nog steeds vermist.

Volledig scherm De blinde Amerikaanse studente Carla Valpeoz verdween ook in de buurt van Cusco, in december 2018. © RV

Enkele weken later, op 2 januari 2019, verdween ook de Spaans-Ecuadoriaanse Nathaly Salazar in de Heilige Vallei van de Inca’s. In verband met haar verdwijning werden in Cusco twee mannen gearresteerd. Het ging om de uitbater en een werknemer van een kabelbaan naar een panoramisch uitzicht over de vallei. Ze beweerden dat het meisje stierf bij het gebruiken van de kabelbaan en dat haar lichaam verdween in de rivier. Dat is echter nooit teruggevonden.

Volledig scherm Begin 2019 verdween de Spaans-Ecuadoriaanse Nathaly Salazar. De vrouw zou overleden zijn, maar haar lichaam is nooit teruggevonden. © RV