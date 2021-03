Politie zet waterkanon in tegen demonstranten in Amsterdam

Op het Museumplein in Amsterdam zet de politie het waterkanon in om demonstranten te verdrijven. De Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie heeft een noodbevel afgekondigd voor het plein en omliggend gebied. Iedereen moet het bekende plein in de Nederlandse hoofdstad daardoor verlaten, maar een groep van duizend mensen negeert de waarschuwingen en bevelen van de politie.

Op het plein zijn te veel mensen aanwezig, meldt de gemeente Amsterdam op Twitter. "De driehoek beschouwt deze groep als een demonstratie. De aanwezigen houden geen 1,5 meter afstand. De politie heeft mensen aangesproken en gewaarschuwd", klinkt het.

Alweer protest

Voor deze zondag kwamen al tien weekenden op rij honderden mensen naar het Museumplein om te protesteren tegen de Nederlandse overheid in het algemeen en de Nederlandse coronamaatregelen in het bijzonder.

Omdat mensen zich ook deze keer niet aan de coronaregels houden, en na meerdere waarschuwingen niet vertrekken, moet de politie opnieuw ingrijpen. Dat gebeurt met de mobiele eenheid (de Nederlandse oproerpolitie, red.), waterkanonnen en politiepaarden en -honden.

Volledig scherm Protest op het Museumplein. © EPA

5,5 miljoen euro

Eerder deze week raakte bekend dat de politieoptredens bij demonstraties op het Museumplein de afgelopen weekenden in totaal al ruim 5,5 miljoen euro hebben gekost. De politie moest sinds 17 januari tot vandaag elf keer optreden op het plein in de hoofdstad.

De kosten voor de grootschalige politie-inzet zijn geen extra uitgaven, maar gaan volgens een politiewoordvoerder uitsluitend ten koste van ander politiewerk. "Het werk dat iemand bij de mobiele eenheid of de aanhoudingseenheid doet, is een neventaak. Die inzet gaat dus logischerwijs ten koste van iets anders, bijvoorbeeld werk in de wijk, in de basisteams, de noodhulp, of werk aan politieonderzoeken", zei de woordvoerder hierover.

Volledig scherm Actievoerders in militaire kleding als de politie ingrijpt met een waterkanon op het Museumplein. © ANP

Stijgende coronacijfers

Van versoepelingen, waar enkele weken geleden nog op gezinspeeld werd, is ook in Nederland niets meer over. Het Nederlandse kabinet dacht eerder dat de Nederlanders met Pasen - begin april - mogelijk weer op het terras konden zitten, als de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames de goede kant op zouden gaan.

Helaas bracht premier Mark Rutte afgelopen dinsdag een sombere boodschap: geen heropening van terrassen, geen verdere openstelling van winkels of het hoger onderwijs en een verlenging van de avondklok. De besmettingscijfers lopen volgens het kabinet te veel op om nu te kunnen versoepelen. “Ik begrijp dat dit tegen valt en ik snap het ongeduld en de maatschappelijke onrust”, klonk het.

Volledig scherm De politie grijpt in met een waterkanon. © ANP

De huidige coronamaatregelen in Nederland worden verlengd, tot en met 20 april. De avondklok gaat vanaf 31 maart wel een uur later in, om 22 uur en blijft duren tot 04.30 uur. Ook de thuisbezoekregeling van maximaal één persoon per dag blijft overeind.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu registreerde in de afgelopen zeven dagen nog eens 51.153 positieve coronatests in Nederland. Dat komt neer op gemiddeld 7.308 nieuwe gevallen per dag. De afgelopen vier dagen waren er telkens meer dan 7.500 nieuwe positieve tests, aanzienlijk meer vergeleken met de weken daarvoor. Gisteren/zaterdag werden nog meer dan 8.800 nieuwe positieve tests geturfd in een etmaal, het hoogste aantal sinds begin januari. De afgelopen 24 uur kwamen er 7.513 nieuwe coronagevallen bij. Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zondag voor de vierde opeenvolgende dag toegenomen.

Volledig scherm Protest op het Museumplein. © ANP

