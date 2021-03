Politie zet waterkanon in bij betoging tegen coronamaatregelen in Amsterdam

Nederland­se premier Mark Rutte mag nieuwe regering vormen na vierde verkie­zings­over­win­ning op rij: “Supertrots, nu weer aan het werk”

18 maart De rechts-liberale regeringspartij VVD van Nederlands premier Mark Rutte blijft de grootste met 36 van de 150 zetels in de Tweede Kamer, een winst van drie zetels. Dat blijkt uit een voorlopige prognose van het ANP, die is gebaseerd op het tellen van 63 procent van de stemmen. Ook is er forse winst voor de links-liberale regeringspartij D66, die van 19 naar 24 zetels zou stijgen en zo de tweede partij zou worden. Het tellen van de stemmen verloopt door de coronamaatregelen langzamer dan andere jaren: een volledige uitslag wordt pas in de loop van vandaag verwacht.