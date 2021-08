Politie: zes doden bij schietpartij in Zuid-Engelse Plymouth

Taliban veroveren tiende Afghaanse provincie­hoofd­stad, “Kaboel stelt taliban voor macht te delen”

12 augustus De taliban hebben donderdag de stad Ghazni veroverd, op 150 kilometer ten zuidwesten van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Het is al de tiende provinciehoofdstad die in de handen van de taliban valt in een week tijd. De onderhandelaars van de Afghaanse regering hebben de taliban een akkoord voorgesteld om de macht te delen, in ruil voor een einde aan het geweld dat het land treft. Dat meldt een bron binnen de Afghaanse regering aan het Franse nieuwsagentschap AFP.