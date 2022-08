Politie VS onderzoekt racistisch motief bij moorden op moslims in Albuquerque

Zo kon Fransman zestien uur lang overleven onder gekapseis­de boot: “Kwaliteit van lucht neemt af”

Een 62-jarige Fransman overleefde 16 uur in een luchtbubbel in zijn gekapseisde boot. Onze collega's van RTL Nieuws zochten uit hoe het mogelijk is om zo lang te overleven. Ze gingen zelf met een boot omgekeerd in het water. “Hoe groter de luchtbel is, hoe meer lucht de persoon heeft om te kunnen ademhalen”, vertelt survivaltrainer Tim Schmidt. Bekijk de volledige reportage in bovenstaande video.

5 augustus