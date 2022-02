Politie vindt vermist Amerikaans meisje (6) na twee jaar levend terug in geheime ruimte onder keldertrap

De Amerikaanse politie is erin geslaagd om een vermist meisje na twee jaar levend terug te vinden. De kleine Paislee Shultis (6) was vier jaar toen ze in juli 2019 verdween uit het huis van haar wettelijke voogden. Maandagavond werd ze na een tip gelokaliseerd in de woning van haar biologische grootvader in Saugerties, New York. Ze zat in een kleine, koude en vochtige geheime ruimte onder een keldertrap, die de speurders pas na vier uur zoeken vonden.

Het was de politie van Saugerties die het nieuws gisteren bekendmaakte en een foto deelde van de schuilplaats waar het meisje samen met haar biologische moeder verborgen zat.

De politie vermoedde al langer dat het de biologische ouders van het meisje waren die achter haar verdwijning zaten, maar kon dat nooit hard maken. Tot er maandag een nieuwe tip binnenliep dat het meisje zich in het huis van haar biologische grootvader zou bevinden, in Hudson Valley.

Geheime ruimte

Gewapend met een huiszoekingsbevel trokken de speurders daarheen. Na vier uur zoeken werd de aandacht van rechercheur Erik Thiele getrokken door een trap die aan de achterkant van het huis naar de kelder leidde. Hij had het gevoel dat de trap vreemd gebouwd was en dat er iets mis mee was. Toen hij hem met een zaklamp aan een nader onderzoek onderwierp, meende hij een dekentje te zien tussen de kieren van de houten treden.

Volledig scherm Links Paislee Shultis op een foto van toen ze net verdwenen was. Rechts de kleine ruimte onder de keldertrap waar het meisje verborgen zat. © AP

Toen de speurders enkele van de treden openbraken, zagen ze in een geïmproviseerde geheime ruimte plots een paar voetjes. Even later kwamen het meisje en haar biologische moeder eruit tevoorschijn.

Politiechef Joseph Sinagra vertelde aan de lokale krant Daily Freeman dat het kind tijdens de hele zoekactie stil was geweest. Volgens hem werd de schuilplaats “duidelijk regelmatig gebruikt”.

Gezondheid

De politie neemt aan dat het kind al sinds haar verdwijning in het huis verbleef. Ze werd meegenomen naar het politiekantoor en onderzocht door ambulancepersoneel. Ze zou in goede gezondheid verkeren.

Volgens Sinagra werd het kind wel goed verzorgd, maar ging ze niet naar school. Ze zou ook thuis geen onderwijs gekregen hebben. Paislee werd na haar ontdekking teruggebracht naar haar pleegouders en herenigd met haar zusje. Het meisje zou haar grote zus nog herkend hebben.

McDonald’s

Op de weg ernaartoe passeerde de wagen een McDonald’s. Het meisje was daar heel opgewonden over en vertelde dat het heel lang geleden was dat ze daar nog was gaan eten. Daarop draaiden de agenten terug en bestelden ze eten voor het meisje in het fastfoodrestaurant.

Volledig scherm Kimberly Cooper (33), Kirk Shultis Jr. (32) en Kirk Shultis (57). © SAUGERTIES POLICE DEPARTMENT

Paislee zou destijds weggenomen worden bij haar biologische ouders Kimberly Cooper (33) en Kirk Shultis Jr. (32) en was samen met haar oudere zusje ondergebracht bij pleegouders in Cayuga Heights, New York. Haar zusje was op school op het moment dat Cooper en Shultis het meisje vermoedelijk meenamen.

Haar biologische ouders worden nu beschuldigd van het niet naleven van de voogdijschap en het in gevaar brengen van het welzijn van een kind, net als grootvader Kirk Shultis (57). Die laatste vertelde aan de politie dat hij zijn kleindochter al twee jaar niet meer gezien had en er geen idee van had dat ze onder de trap verborgen zat, aldus het magazine People. Alle drie zijn ze weer vrijgelaten, maar ze mogen niet in de buurt komen van kinderen. Vandaag moeten ze voor de rechter verschijnen.

