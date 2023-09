Politie vindt meerdere lichamen onder keukenvloer van huurwoning: seriemoordenaar schokt Rwanda

IN BEELD. Krachtige aardbeving in Marokko maakt meer dan 1.000 slachtof­fers, verschil­len­de woningen volledig ingestort

Gisterenavond is Marokko opgeschrikt door een enorm krachtige aardbeving waarbij meer dan 1.000 doden zijn gevallen. Marokkanen worden wakker met de nasleep van wat volgens lokale media “de zwaarste aardbeving ooit” is. Bekijk hier de ravage die de aardbeving heeft aangericht. Volg al het nieuws over de aardbeving via onze liveblog.