Politie vindt lichaam dat “overeenkomt” met beschrijving vermiste YouTubester Gabby

De politie in de Amerikaanse staat Wyoming heeft een lichaam gevonden dat “overeenkomt” met de beschrijving van de 22-jarige vermiste vrouw Gabrielle ‘Gabby’ Petito. Dat meldt de FBI. Haar vermissing houdt de Verenigde Staten al dagen in de greep. Petito en haar verloofde Brian Laundrie (23) waren op roadtrip door de Verenigde Staten toen de jonge vrouw plots verdween. Laundrie daagde thuis alleen op, maar is nu zelf ook spoorloos.

De FBI zegt het lichaam nog niet officieel te hebben geïdentificeerd, ook de doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld. De familie van Petito is wel ingelicht en zelfs al gecondoleerd door de FBI. Het lichaam werd aangetroffen bij een zoektocht in een nationaal park in Wyoming.

Petito werd als vermist opgegeven nadat haar verloofde Brian Laundrie op 1 september alleen terugkeerde van hun maandenlange reis dwars door de Verenigde Staten. Het stel verliet in juni Petito’s thuisstaat New York in een wit Ford Transit-busje voor hun road trip naar het westen van het land. Het koppel wilde vier maanden lang rondtrekken, nationale parken bezoeken en in de wilde natuur kamperen.

Volledig scherm City of North Port Chief of Police Todd Garrison tijdens een persconferentie over de verdwijning van Gabby Petito. © AFP

Reis gedocumenteerd op sociale media

De twee documenteerden hun reis op sociale media en maakten talloze video’s van hun avontuur. Ze filmden ook zichzelf terwijl ze lachten, kusten en over stranden renden. Petito plaatste haar laatste foto op 25 augustus online. Ze was toen volgens haar familie waarschijnlijk op weg naar het Grand Teton National Park in Wyoming.

Inmiddels lijkt ook haar vriend Laundrie van de aardbodem verdwenen. Familieleden lieten de politie vrijdag weten dat zij hem al sinds dinsdag niet meer hebben gezien. In de dagen voor zijn eigen verdwijning weigerde de 23-jarige Laundrie met politieonderzoekers te spreken en nam hij een advocaat in de arm.

“Persoon van belang”

De politie merkt hem momenteel nog slechts aan als een ‘persoon van belang’ in de zaak. Volgens The New York Times hadden hij en Petito echter ruzie tijdens hun reis. Op 12 augustus zette de politie het stel aan de kant vlakbij Arches National Park in de Amerikaanse staat Utah omdat ze te snel hadden gereden. Op beelden van de bodycams van de agenten is een huilende Petito te zien. Ze vertelt hoe ze die ochtend ruzie heeft gemaakt met Laundrie. De beelden tonen ook dat Laundrie gewond is in zijn gezicht, volgens hem omdat zijn verloofde naar hem heeft uitgehaald met haar smartphone. Ze vertellen dat ze op het punt staan om te trouwen en dat ze geen problemen willen. De politie laat hen gaan.

Geen spoor

Op 1 september keerde Laundrie vervolgens helemaal alleen terug naar huis in Florida. Daar woonde het koppel sinds 2019 bij de ouders van de jongeman, in North Port. Van Petito - die twee dagen eerder voor het laatst gezien was in Grand Teton National Park in Wyoming - geen spoor.

Kort na de persconferentie van de FBI plaatste Gabby Petito’s vader Joseph Petito een bericht op Twitter, waaruit op te maken valt dat zijn dochter niet meer leeft. “Gabby Petito, she touched the world”, schrijft hij bij een foto van zijn dochter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Gabby (22) spoorloos verdwenen na roadtrip met verloofde

Bekijk ook: Opmerkelijke twist in verdwijning Gabby: verloofde spoorloos