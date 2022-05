Politie vindt honderden erectiepillen bij woninginval in Rotterdam

Aanleiding voor de inval was een anonieme tip, waarna de politie een onderzoek startte. Dit leidde in de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 mei tot invallen in verschillende woningen in de woontoren in Rotterdam-West. In één van de woningen werden twintig personen aangetroffen, die zich volgens de politie bezighielden met illegale gokpraktijken.