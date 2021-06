Politie vindt 3.000 kilo cocaïne en 11 miljoen euro in boerderij nabij Amsterdam

UPDATEIn een boerderij in het Nederlandse dorp De Kwakel bij Uithoorn (Noord-Holland), ten zuiden van Amsterdam, heeft de politie bijna 3.000 kilo cocaïne ontdekt. Naast de drugs lagen in het pand nog eens elf miljoen euro aan contanten, diverse vuurwapens en andere luxe goederen.

Het geld en de partij gevonden drugs, die een geschatte straatwaarde van 195 miljoen euro heeft, zijn vermoedelijk van een Zuid-Amerikaanse organisatie, meldt de politie. De partij werd donderdag al ontdekt, maar is om onderzoeks- en veiligheidsredenen stilgehouden. “Dit is zonder twijfel een van de grootste drugsvangsten van de Amsterdamse politie”, zegt de onderzoeksleider van de operatie tegen De Telegraaf.

Volgens de politie was de boerderij tot de nok toe gevuld met grote blokken cocaïne en contant geld. “Toen we de woning doorzochten, konden we onze ogen haast niet geloven”, aldus de teamchef tegen De Telegraaf. In het pand waren zes vuurwapens, dempers, munitie en een geldtelmachine te vinden. Volgens een woordvoerder van de politie hielden de verdachten er ‘een luxe leven op na’: in de boerderij lagen ook flessen wijn ter waarde van duizenden euro’s en werd een dure oldtimer gevonden. Aan de muur hing een poster van Marlon Brando als Don Corleone in The Godfather.

Een woordvoerder van de politie Amsterdam laat weten dat de vondst plaats heeft kunnen vinden door vooraf langdurig verzamelde informatie. “Het is een hele mooie samenwerking tussen onze informatie- en analysespecialisten, die tips en informatie vanuit de onderwereld aan elkaar voeden", aldus de woordvoerder.

In de boerderij trof de politie een 54-jarige man aan, die is aangehouden. In Aalsmeer werd in een auto een tweede verdachte van 29 jaar uit Hilversum gevonden en vervolgens aangehouden. De twee zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris, de Nederlandse evenknie van een onderzoeksrechter. “Hun voorlopige hechtenis is met veertien dagen verlengd”, laat de politie weten aan onze collega's van het AD.

De politie Amsterdam kreeg naar eigen zeggen hoogte van het drugspakhuis in De Kwakel door een samenwerking tussen de informatie- en analysespecialisten van het Regionaal Intelligence Beeld Ondermijning en de rechercheafdeling Financieel Economische Criminaliteit (FINEC). Op het adres stond niemand als bewoner ingeschreven.

Dozen met cocaïne.

Het duo wordt verdacht van betrokkenheid bij de grootschalige handel in verdovende middelen. De politie sluit andere aanhoudingen niet uit. “Dit onderzoek gaat verder uitlopen. We kijken of we meer verdachten aan deze zaak kunnen koppelen”, aldus een woordvoerder van de politie.

Tussen zaterdag 19 juni en dinsdag 22 juni trof de douane in totaal 1.159 kilo cocaïne aan in de Rotterdamse haven. De straatwaarde van de drugs werd geschat op bijna 87 miljoen euro. Eerder dit jaar trof de douane ook al 4.000 kilo aan in een container uit Ecuador en nog eens ruim duizend kilo in containers uit Zuid-Amerika, waar vooral fruit in zat.

Tassen met geld.

Een deel van de aangetroffen cocaïne.