Politie verspreidt naam en foto van verdachte van schietpartij in Nederlandse Zwijndrecht: “Hij is vuurwapengevaarlijk”

De Nederlandse politie heeft vanochtend de identiteit van de vermoedelijke schutter bij een Zwijndrechts winkelcentrum bekendgemaakt. Het gaat om de 49-jarige Minh Nghia Vuong. Hij is 1,70 meter lang en nog altijd spoorloos. De politie verdenkt Vuong van het neerschieten van een 66-jarige moeder en haar 38-jarige dochter op klaarlichte dag bij winkelcentrum Walburg in het Nederlandse Zwijndrecht. Bij het schietincident gisteren kwam de moeder ter plekke om het leven. De dochter, de ex van de vermoedelijke dader, ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Het was al bekend dat de schutter met de auto is gevlucht. De Nederlandse politie heeft de hele middag en avond met veel eenheden naar hem gezocht. De verdachte blijkt de 49-jarige Minh Nghia Vuong te zijn, meldt de politie vandaag. Hij is vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Wie hem ziet, wordt gevraagd hem niet zelf te benaderen maar meteen de politie te bellen.

Volgens de Nederlandse politie is Vuong 1,70 meter lang, met een licht getinte huid, normaal postuur en kort zwart haar. Ten tijde van de schietpartij droeg hij een donkere parka, met daaronder een kledingstuk met een capuchon. De verdachte luistert ook naar zijn bijnaam Lucky.

Alle locaties waar Vuong zou kunnen verblijven en connecties heeft, zijn gecheckt. Na de schietpartij heeft de Nederlandse politie tevergeefs gepost op de uitvalswegen rondom het winkelcentrum. Verder is het Team Criminele Inlichtingen nog altijd op zoek naar meer informatie die kan leiden tot zijn aanhouding.

Parkeerplaats bij Aldi

De schietpartij gebeurde even voor tweeën ter hoogte van de parkeerplaats bij de Aldi. De aanleiding is mogelijk een conflict in de relationele sfeer. De slachtoffers en de dader kenden elkaar. Vuong is de ex-partner van de dochter, bevestigt de politie.

Ruzie

Moeder en dochter zouden het winkelcentrum uit zijn gelopen toen een man hen beschoot - vermoedelijk ging daar eerst een ruzie aan vooraf. Daarna reed de dader weg in een auto.

Ter plaatse deed de Forensische Opsporing onderzoek en werd er met een hond gezocht naar hulzen. Camerabeelden van de winkels in de omgeving zijn verzameld en worden bekeken. De parkeerplaats bij het winkelcentrum was de hele middag en avond afgesloten in verband met het onderzoek.

Grote impact

Burgemeester van Zwijndrecht Hein van der Loo liet weten dat het schietincident een grote impact heeft gemaakt op de bezoekers die daar waren. “Een dodelijk schietincident, op klaarlichte dag, een drukke zaterdagmiddag bij winkelcentrum Walburg met veel winkelend publiek. Nogal wat mensen zijn als omstander getuige geweest van het incident”, aldus de burgemeester. In het winkelcentrum was het inderdaad druk toen de schietpartij plaatsvond. Of het ook druk was op de parkeerplaats, is niet duidelijk. Er stonden tientallen auto’s.

De burgemeester zei nog dat mensen in de Zuid-Hollandse plaats “ongelooflijk geschrokken” zijn door de gebeurtenis. “Mijn gedachten zijn allereerst bij de slachtoffers en hun familie.”

De Nederlandse politie riep getuigen op om zich te melden. Mensen die getuige zijn geweest kunnen ook contact opnemen met Slachtofferhulp, dat ook ter plaatse kwam bij het winkelcentrum.

