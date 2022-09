Politie van Londen waarschuwt agenten na ophef over arrestatie van anti-monarchisten: “Publiek heeft recht om te betogen”

De politie van Londen heeft haar agenten gewaarschuwd dat het publiek het recht heeft om te betogen, nadat video’s viraal zijn gegaan van demonstranten die al dan niet hardhandig worden weggeleid bij protesten tegen de Britse monarchie of leden ervan. Zo is op beelden te zien hoe een jonge demonstrant hardhandig wordt weggetrokken tijdens de begrafenisstoet gisteren in Schotland en toont een andere video hoe agenten een demonstrant met ‘Not my King' op een bordje wegleiden in de hoofdstad. Ook in de rest van het Verenigd Koninkrijk kwam het tot verschillende arrestaties, met ophef tot gevolg.