Politie van het Italiaanse Calabrië verricht arrestaties na vondst ‘mafialekkernij’

Britse overleven­den aan het woord op proces over aanslagen Parijs, beschuldig­den winden zich op

15 oktober De ene besloot haar getuigenis met de boodschap dat "liefde zal overwinnen", een andere kon het niet laten om zich met een "fuck you" tot de beschuldigden te richten. Op de 26ste dag van het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs kwamen vrijdag zeven Ierse en Britse overlevenden aan het woord. Hun getuigenissen werkten de beschuldigden duidelijk op de zenuwen, in die mate dat de zitting zelfs kort moest geschorst worden.