Politie van Canadese hoofdstad Ottawa overweegt leger in te zetten tegen demonstranten ‘vrijheidskonvooi’

Nee, Canadees ‘vrijheids­kon­vooi’ brak geen Guinness wereldre­cord en er waren al helemaal geen 50.000 truckers aanwezig

Op sociale media is er al enkele dagen veel te doen over het zogenaamde ‘vrijheidskonvooi’ in Canada. Tienduizenden truckers zouden protesteren tegen een vaccinatieverplichting. Factcheckers van Snopes ontkrachten echter claims over het aantal deelnemers: “Dat er 50.000 vrachtwagens deelnamen aan het konvooi is een grove overdrijving die ingaat tegen al het beschikbare bewijs.”

29 januari