Politie tikt Schotse premier op de vingers omdat ze geen mondmasker droeg bij de kapper

Britse staatsse­cre­ta­ris stapt op na coronaboe­te voor Johnson

De Britse staatssecretaris van Justitie David Wolfson heeft ontslag genomen wegens de boete die eerste minister Boris Johnson heeft gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen. We kunnen enkel wettelijke hervormingen doorvoeren als we ons zelf aan de wet houden, zo schrijft Wolfson woensdag in zijn ontslagbrief, die hij via Twitter heeft gedeeld.

13 april