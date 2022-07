Politie Texas richt commissie op om reactie op schietpartij school Uvalde te onderzoeken

‘Classroom safety pods’ moeten kinderen in de VS beschermen tegen school shooters

Sinds de dodelijke massaschietpartij in een lagere school in Uvalde, texas overwegen scholen het installeren van ‘tornado safety pods’, een soort stalen bunkers die normaal gebruikt worden bij tornadogevaar, in klaslokalen. Hoewel vele ouders voorstander zijn omwille van de veiligheid van hun kind, zeggen critici dat beleidsmakers moeten werken aan wapenwetten.

15 juli