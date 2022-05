Politie Texas beschuldigd van laat ingrijpen bij schietpartij in school: “Ga naar binnen! Ga naar binnen!”

Tijdens een persconferentie moest de Texaanse politie zich verdedigen over haar aanpak bij de schietpartij in de Robb Elementary School in Uvalde. Ouders riepen dinsdag naar de politie dat ze het schoolgebouw moesten bestormen, maar het duurde een uur voor de schutter onschadelijk werd gemaakt. Een journalist die vroeg of agenten sneller en massaal hadden moeten binnenvallen, kreeg als antwoord dat dat een “moeilijke vraag” is.

VTM NIEUWS-journalist Greet de Keyser brengt verslag uit over de schietpartij in Uvalde, Texas.

De laatste officiële details van het Texas Department of Public Safety (DPS) over de massale schietpartij van dinsdag verschilden sterk van de eerste politieverslagen.

Het schooldistrict in Uvalde, ongeveer 130 kilometer ten westen van San Antonio, heeft een vast beleid van het vergrendelen van alle ingangen, inclusief klaslokaaldeuren, als een veiligheidsmaatregel.

Maar een student vertelde persagentschap Reuters dat sommige deuren niet op slot waren dag van de schietpartij om bezoekende ouders in staat te stellen te komen en gaan voor een prijsuitreiking.

De nieuwe, meer gedetailleerde chronologie van de feiten kwam uren nadat video’s opdoken waarop wanhopige ouders te zien zijn buiten Robb Basisschool tijdens de aanval. Ze smeekten agenten om het gebouw te bestormen. Sommige vaders moesten in bedwang gehouden worden.

Tijdens een briefing voor journalisten, zei DPS-woordvoerder Victor Escalon dat de 18-jarige schutter ongehinderd het schoolterrein betrad nadat hij zijn pick-up truck in de buurt had laten crashen. Het bloedbad begon 12 minuten later.

Eerdere politierapporten zeiden dat de verdachte — die naar de school reed nadat hij zijn grootmoeder had neergeschoten en verwond — geconfronteerd werd door een agent van de school toen hij naar het gebouw rende. Nu blijkt dat er geen gewapende agent aanwezig was, zei Escalon.

Ook meldde de politie oorspronkelijk dat de schutter een kogelvrij vest droeg. Na onderzoek blijkt dat hij enkel een zogenaamde plate carrier droeg. Dat is een vest waarin platen kunnen worden gestoken die moeten beschermen tegen kogels. Die onderdelen waren niet gebruikt door de schutter.

De 18-jarige crashte met zijn pick-up truck in de buurt van de school om 11.28 uur lokale tijd, opende het vuur op twee mensen bij een begrafenisonderneming aan de overkant van de straat, klom toen over een hek naar de school en liep een van de gebouwen binnen via een niet afgesloten achterdeur om 11.40, zei de woordvoerder.

Twee agenten gingen vier minuten later de school binnen, maar zochten dekking nadat Ramos meerdere kogels op hen afvuurde, aldus Escalon van het Texas Department of Public Safety.

De schutter barricadeerde zichzelf vervolgens in het klaslokaal van de fourth grade, meestal 9- en 10-jarigen. Het duurde een uur voordat een tactisch team van de Amerikaanse grenswacht het lokaal binnendrong en hem fataal neerschoot, zei Escalon. Agenten hoorden vroeg tijdens de belegering van het schoolgebouw minstens minstens 25 geweerschoten vanuit het klaslokaal, zei hij.

“Moeilijke vraag”

Dat er tot een uur verstreken was voordat grensagenten binnenstormden leek in strijd te zijn met de aanpak van veel Amerikaanse wetshandhavingsinstanties om “actieve schutters” op scholen meteen te confronteren om bloedvergieten te voorkomen.

Op de vraag of de politie eerder massaal had moeten binnenvallen, antwoordde Escalon, “Dat is een moeilijke vraag,” eraan toevoegend dat de autoriteiten meer informatie zouden geven naarmate het onderzoek verder zou gaan.

Hij beschreef een chaotische situatie na de eerste uitwisseling van geweervuur, met agenten die om versterking vroegen en studenten en personeel evacueerden.

“Ga naar binnen! Ga naar binnen!” riepen vrouwen naar agenten vlak nadat de aanval begonnen was. Dat vertelt ooggetuige Juan Carranza (24) aan persagentschap AP. Hij zag alles vanuit z’n huis aan de overkant van de straat.

Volgens Caranza zouden de agenten de school sneller moeten zijn binnengevallen. “Ze waren met meer. Het ging om slechts één persoon.”

In een video die op Facebook is geplaatst door een man genaamd Angel Ledezma, zijn ouders te zien die door politietape breken en schreeuwen naar agenten om het gebouw binnen te gaan.

“Het is al een uur geleden, en ze kunnen nog steeds niet alle kinderen eruit krijgen,” zei Ledezma in de video. Hij reageerde niet onmiddellijk reageren op een verzoek van Reuters om commentaar.

Een andere video die op YouTube is geplaatst, laat zien hoe agenten ten minste één volwassene in bedwang moeten houden. Er is een vrouw te horen die zegt: “Waarom laat je de kinderen sterven? Er wordt daarbinnen geschoten.”

“We hebben jongens die naar binnen gaan om kinderen te halen,” reageert een agent tegen de menigte. “Ze zijn aan het werk.”

Prijsuitreikingsdag

In een van de meer huiveringwekkende getuigenissen over de schietpartij vertelt een jongen die in de klas zat aan de lokale TV zender KENS5 dat de schutter zijn aanwezigheid aankondigde toen hij binnenkwam door op zijn hurken te gaan zitten en te zeggen: “Het is tijd om te sterven.”

Waarom een achterdeur van het schoolgebouw onbeveiligd was, wordt nog onderzocht, zei Escalon.

Miguel Cerrillo, 35, en zijn 8-jarige dochter, Elena, zeiden dat de deur die de schutter gebruikte normaal gesproken op slot is. “Maar die dag waren ze niet op slot omdat het prijsuitreikingsdag was, en sommige ouders kwamen door die deuren binnen,” zei Elena, die in de school was op het moment van de schietpartij. “De parking vooraan het gebouw was echt vol, dus mensen parkeerden achteraan en gebruikten die deur.”

De schutter doodde negentien kinderen en twee volwassenen. Bij de schietpartij geraakten op z'n minst zeventien anderen gewond, waaronder ook kinderen.