Politie Suriname houdt 119 mensen aan voor onlusten: protestleider meldt zich op bureau

UpdateDe Surinaamse politie heeft tijdens de uit de hand gelopen protestdemonstratie van vrijdag 128 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van plunderingen, diefstal en andere strafbare feiten, laat de politie in een persbericht weten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er vielen tijdens de ongeregeldheden zeker twintig gewonden. Tankstations en winkels in de hoofdstad werden geplunderd.

“We hebben alles gefilmd, iedereen is in beeld gebracht, we sporen iedereen op”, aldus korpschef Ruben Kensen. “De schade is wel enorm. Wij zullen niet rusten voor we iedereen die heeft geplunderd hebben opgespoord en aangehouden.”

De leider van het protest, Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, heeft zich zaterdagavond gemeld op het politiebureau in Paramaribo. Hij werd vergezeld door zijn advocaat, aldus de Surinaamse nieuwssite ‘Waterkant’ die daarvan videobeelden heeft verspreid. Biervliet is aangehouden en zal worden verhoord.

Surinaamse media hadden bekendgemaakt dat de politie op zoek was naar Biervliet en dat hij spoorloos was. Zaterdag kwam de activist met een verklaring waarin hij benadrukte zich bij de politie te zullen melden als hij daartoe wordt opgeroepen. Ook gaf hij aan niet verantwoordelijk te zijn voor de onlusten vrijdag, toen onder meer het parlementsgebouw (Nationale Assemblee) in de Surinaamse hoofdstad werd bestormd. Die zouden door andere groepen zijn uitgevoerd waarmee hij geen contact had.

Volledig scherm Protesten vrijdag in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. © AFP

Inflatie van 54 procent

De betogers zijn boos over het beleid van president Chan Santokhi en de economische crisis waar Suriname mee kampt. Zo is de inflatie er ruim 54 procent en heeft het land een grote staatsschuld. “Chan, vertrek”, werd door demonstranten geroepen.

Santokhi nam de macht over van Desi Bouterse en erfde van hem een land met een lege staatskas, dat in diepe crisis verkeert. Corona heeft de toestand verder verslechterd.

De Surinaamse president zei vrijdag de fundamentele vrijheden van demonstratie en protest te respecteren, maar bekritiseerde de wijze waarop. In een verklaring stelde de Surinaamse regering vrijdag dat het de onlusten “in de meest ernstige bewoordingen” afkeurt.

“Er is geconstateerd dat gebouwen en ruimten van het huis van democratie met geweld zijn binnengedrongen, waarbij vernielingen zijn aangericht. Tegen de personen die deze aanvallen hebben geïnstrueerd, uitgevoerd en vernielingen hebben aangericht zal krachtig worden opgetreden.” De politie heeft vrijdag traangas gebruikt en ook schoten gelost, melden lokale media.

De binnenstad van Paramaribo blijft voorlopig afgegrendeld en alleen bestemmingsverkeer wordt toegelaten. Winkels moeten gesloten blijven in de hoofdstad, net als in het aanpalende district Wanica. Nutsbedrijven, overheidsgebouwen, banken en media worden extra in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten en er zijn op strategische plekken wegblokkades ingericht.

Volledig scherm De demonstranten gooiden met flessen en stenen. © AFP

Volledig scherm Demonstranten tijdens een protest tegen de regering, op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. © ANP