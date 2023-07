Politie stopt zoektocht naar Belgische Céline (31) in Australië

De Australische politie zet een punt achter de zoekoperatie naar de Belgische toeriste Céline Cremer. Dat meldt ze in een persbericht. Uitgebreide zoekpogingen in bosgebied waar de auto van de Belgische toeriste eind juni werd teruggevonden, leverden helaas niets op.

De Luikse Céline Cremer (31) verdween drie weken geleden op het Australische eiland Tasmanië. De jonge vrouw was voor het laatst gezien op 17 juni in het plaatsje Waratah, op een tiental kilometer van de wandeling naar de Philosopher Falls. Haar auto staat sinds zeker 20 juni op de parking aan de start van die wandeling. Vorige week voerde de politie een nieuwe zoekactie uit, maar die leverde geen resultaat op. Vooraf was al aangegeven dat de operatie teruggeschroefd zou worden als die actie niets zou opleveren.

Politiechef Stuart Wilkinson van de Tasmaanse politie wijst er vanochtend in een persbericht op dat sinds 27 juni een enorme zoektocht werd opgezet, waaraan meerdere politie-eenheden, gespecialiseerde duikteams, drones en helikopters deelnamen. De zoekacties focusten zich op het bosgebied bij Philosopher Falls, waar dus haar auto was teruggevonden. Alles wijst er volgens de speurders op dat Céline alleen reisde. De Belgische was een onervaren wandelaarster en uitgerust voor een lichte dagtocht.

Het is momenteel winter in Australië en de koude weersomstandigheden vormden een grote uitdaging voor de zoekteams. De speuracties gebeurden “in zeer moeilijk terrein en in verraderlijke weersomstandigheden”, aldus commandant Wilkinson. “Maar helaas is Céline niet gelokaliseerd.”

De Australische politie schort de zoektocht naar de vermiste Belgische toeriste Céline Cremer op.

Eerder had de politie al aangegeven dat ze er niet op rekenden de Belgische nog levend terug te kunnen vinden, net omwille van het slechte weer. De politiechef herhaalde dat vanmorgen opnieuw: “Deskundig medisch advies leerde ons dat Celine, gezien de slechte weersomstandigheden en koele temperaturen, de omstandigheden waaraan ze vermoedelijk is blootgesteld sinds ze als vermist werd opgegeven, niet had kunnen overleven.”

Wilkinson geeft mee dat tijdens de lange dagen van zoeken, de politie constant in contact stond met de familie van Céline. Zij werden al op de hoogte gebracht dat de politie de zoekpogingen nu staakt. “Het is vanzelfsprekend een zeer schrijnende situatie voor hen. Ze zijn hier begrijpelijk kapot van. Nu wij de formele zoektocht opschorten, wil ik zeggen dat onze gedachten bij de familie en vrienden van Céline zijn in deze moeilijke tijd.”

Beeld van de zoekacties op het eiland Tasmanië naar de Belgische Céline Cremer.

De bevelhebber bedankt iedereen die mee heeft helpen zoeken naar de Belgische, “met bijzondere dank aan onze SES-vrijwilligers, die ons hebben geholpen een zeer uitgestrekt en ruig terrein te doorkruisen, zowel te voet als op quads.”

De commandant Wilkinson zei dat het vermissingsonderzoek met betrekking tot Céline wel actief blijft. “Alle verdere informatie die relevant is in deze zaak zal grondig worden opgevolgd.”