Politie schiet gewapende leerling dood in school Tennessee

De politie reageerde op een oproep dat een man in de Austin-East Magnet High School mogelijk gewapend was. De politie was naar de school gegaan omdat iemand met een wapen zou zijn gezien. Agenten troffen de verdachte aan bij de toiletten. De verdachte had zichzelf opgesloten in een toilet en nadat hij bevelen weigerde om buiten te komen, gingen de agenten de ruimte binnen. “Toen de agenten het toilet binnengingen, opende de verdachte naar verluidt het vuur en raakte hij een agent”, aldus het Tennessee Bureau of Investigation. “Een agent vuurde terug. De verdachte werd ter plekke doodverklaard en werd daarna geïdentificeerd als een student.” Verder zou ook een man gearresteerd zijn.