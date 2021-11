Politie Rotterdam dag na rellen bedolven onder bloemen en chocolade: “Dat doet ons goed”

Duizenden mensen betogen in Wenen, Amsterdam en Rome tegen verplichte vaccinatie en coronamaat­re­ge­len

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn zaterdag 35.000 mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de verplichte vaccinatie. Dat blijkt uit nieuwe schattingen van de politie. In Rome protesteren duizenden mensen tegen de ‘groene pas’, die te vergelijken is met de Covid Safety Ticket. In Amsterdam en Breda komen demonstranten ook op straat ondanks de afgelasting na de rellen in Rotterdam gisteren.

17:26