Politie probeert te achterhalen wat er exact met vermiste Paislee (6) gebeurde: dit is wat we al weten

De Amerikaanse politie probeert met man en macht te achterhalen wat er nu precies gebeurd is met de kleine Paislee Shultis (6). Het meisje was ruim twee jaar vermist, toen ze maandagavond levend werd teruggevonden. Ze zat in een geheime ruimte onder een keldertrap in het huis van haar biologische grootvader, in Saugerties (New York). Dit is wat we al weten.

Politie was al tiental keer bij grootvader langsgeweest

Paislee Shultis was 4 jaar toen ze op 13 juli 2019 als vermist werd opgegeven in het dorpje Spencer, in de staat New York. Ze woonde op dat moment bij een pleeggezin, samen met haar oudere zusje. Speurders keken meteen in de richting van haar biologische ouders: Kimberly Cooper (33) en Kirk Shultis Jr. (32). Zij waren net daarvoor de voogdijschap over hun kinderen kwijtgeraakt. Shultis ontkende echter dat hij wist waar het meisje was. Volgens hem had Cooper het meisje meegenomen en was ze naar Philadelphia gevlucht.

De speurders kregen de afgelopen twee jaar verscheidene tips en enkele daarvan leidden naar Saugerties, zo'n 250 kilometer verderop. Daar woont de opa van het vermiste meisje. De tips waren echter vaag en niet genoeg voor een huiszoekingsbevel. En zonder dat huiszoekingsbevel raakte de politie niet ver.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“We zijn in totaal een tiental keer bij de grootvader langsgeweest na tips”, aldus politiechef Joseph Sinagra van Saugerties. Kirk Shultis Jr. en zijn vader lieten de politie echter niet binnen of gaven de agenten maar beperkte toegang. Zo mochten ze niet in de slaapkamers komen of in de kelder. En elke keer ontkenden ze dat ze wisten waar Paislee was. “Ze hebben ons twee jaar lang voorgelogen", aldus Sinagra.

Nieuwe tip leidde tot doorbraak in de zaak

Maandag liep er opnieuw een tip binnen en die was eindelijk concreet genoeg voor een huiszoeking in de woning van de grootvader. “De tip was nieuw en feitelijk en de info was onderbouwd”, aldus Sinagra bij CNN. Hij wilde wel niet kwijt van wie de tip kwam en wat de tip precies inhield.

Volledig scherm Het huis waar Paislee verbleef. © REUTERS

Daarop schoot de politie meteen in actie. “We stuurden onmiddellijk agenten naar de woning en die stelden zich daar maandagnamiddag rond 16 uur op”, klinkt het. “We wilden er zeker van zijn dat er niemand het huis binnenging of verliet in afwachting van het afleveren van het huiszoekingsbevel. Dat was klaar even na 20 uur. We hebben het onmiddellijk uitgevoerd en zijn meteen de woning binnengegaan.”

Dit is wat speurders aantroffen in het huis

Voor de allereerste keer konden de speurders nu het volledige huis doorzoeken. Ze gingen van kamer naar kamer, tot in de kelder toe. Daar vonden ze iets wat op een appartement leek. “Er was een keuken, een woonkamer en er waren slaapkamers. Een ervan leek van Paislee. Haar naam stond op de muur, er lagen overal kleren en het bed leek beslapen te zijn”, aldus Sinagra.

Volgens Kirk Shultis Jr. en zijn vader bevond het meisje zich niet in de woning, maar hadden ze de kamer klaargemaakt voor het geval dat ze weer zou thuiskomen. Het was aan de kamer van het meisje dat de aandacht van rechercheur Erik Thiele plots getrokken werd door de keldertrap. Hij had het gevoel dat er iets vreemds aan was en toen hij die met een zaklamp aan een nader onderzoek onderwierp, meende hij een dekentje te zien tussen de kieren van de houten treden.

Volledig scherm De verborgen ruimte onder de keldertrap. © AP

Toen de speurders enkele van de treden openbraken, zagen ze plots een paar kleine voetjes. Even later kwamen het meisje en haar biologische moeder tevoorschijn. Ze bevonden zich in een kleine, vochtige en koude ruimte, waar ook een kussen, dekens en kleren lagen. Volgens de politie was die duidelijk vaker gebruikt. “Vermoedelijk elke keer dat we een agent naar de woning stuurden na een tip”, klinkt het.

Volgens de speurders zou Paislee meteen na haar verdwijning naar het huis in Saugerties gebracht zijn.

Biologische vader en grootvader riskeren nog meer aanklachten

De biologische ouders van Paislee en haar grootvader Kirk Shultis Sr. (57) worden beschuldigd van het niet naleven van de voogdijschap en het in gevaar brengen van het welzijn van een kind. Gisteren verschenen de twee mannen al voor de rechter. Hun zaak werd uitgesteld naar 27 april. Volgens de lokale krant ‘The Record’ zouden ze nog aanvullende aanklachten riskeren. Dat maakte het Openbaar Ministerie gisteren bekend.

Volledig scherm Kirk Shultis Jr. met zijn vader en een advocaat. © REUTERS

De zaak van de moeder is uitgesteld naar 2 maart. Haar vrijlating op borg (voor 50.000 dollar of 44.000 euro) liep vertraging op, waardoor ze niet tijdig in het gerechtsgebouw raakte. Op beelden is te zien hoe ze uiteindelijk toch opdaagt met een grijze kaptrui over haar hoofd en hoe Shultis Jr. zijn arm om haar heen legt. Alle drie zijn ze vrijgelaten, maar ze mogen niet in de buurt van Paislee komen.

Volledig scherm Kirk Shultis Jr. en Kimberly Cooper aan het gerechtsgebouw. © REUTERS

Wat we weten over hoe Paislee eraan toe is

Politiechef Sinagra vertelde eerder aan de lokale krant ‘Daily Freeman’ dat het kind zich tijdens de urenlange zoekactie in huis doodstil had gehouden. “Ze heeft geen woord gezegd, tot ze uit de schuilplaats was”, klinkt het. Daarna was ze overstuur. “Ik denk dat ze best traumatiserend was door al die zwaarbewapende agenten te zien.”

Het meisje was in goede gezondheid en werd naar haar wettelijke voogd gebracht. Daar werd ze ook herenigd met haar grote zus, die ze nog herkende. De volgende dag leek ze zelfs “goedgezind” te zijn. “We weten niet onder welke omstandigheden ze de afgelopen twee jaar moest leven en welke schade ze daar eventueel door opgelopen kan hebben”, aldus Sinagra. “Ze leefde gescheiden van haar zusje en functioneerde niet zoals een normaal kind. Zo kon ze niet naar school gaan.”

LEES OOK: