Politie pakt gemeenteraadslid op op verdenking van voorbereiding moordpoging op Nederlands premier Rutte

Van Doorn liep afgelopen zondagochtend door Den Haag, in een buurt waar Rutte op dat moment ook was. Vanwege de aanwezigheid van de premier was er ook beveiliging aanwezig. Hun oog viel op de Haagse politicus, die volgens de DKBD 'verdacht gedrag vertoonde’. Daarop werd hij aangesproken en opgepakt, op verdenking van het voorbereiden van een moordpoging met als mogelijk doelwit Mark Rutte. Van Doorn zat een nacht vast en werd maandagmiddag na een politieverhoor weer vrijgelaten.

Volgens zijn advocaat Anis Boumanjal is de aanhouding van Van Doorn een voorbeeld van ‘een doorgeschoten kramp’. “Dit is het voorbeeld van regeren vanuit angst. De wetten die gelden voor het aanhouden van burgers worden dan, zo geeft deze zaak aan, niet voldoende serieus genomen. Er was geen redelijk vermoeden van schuld en om die reden had men mijn cliënt niet mogen aanhouden. Dat het hier gaat om Rutte maakt het niet anders. Ook dan of beter gezegd juist dan dient de wet te worden gerespecteerd.”

Het OM in Den Haag bevestigt het nieuws. “Hij vertoonde verdacht gedrag, daarom is hij aangehouden. Het onderzoek loopt op dit moment nog, wellicht dat we in de loop van de dag meer kunnen zeggen.”

Volledig scherm Arnoud van Doorn. © Arnaud Roelofsz

Rutte pas extra beveiligd na ‘indringend’ gesprek

Maandag werd bekend dat aftredend premier Mark Rutte te maken heeft met serieuze dreiging vanuit de georganiseerde misdaad. Begin deze maand ontving de politie serieuze informatie, waaruit zou blijken dat er een aanslag of ontvoering zou kunnen plaatsvinden. Als gevolg daarvan werd dringend geadviseerd dat Rutte meer zichtbare beveiliging zou krijgen, iets waar Rutte zich tegen verzette. Na een indringend gesprek met Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ging Rutte akkoord. Het lijkt erop dat de aanhouding van Van Doorn verband houdt met Ruttes toegenomen beschermingsmaatregelen.