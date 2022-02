Politie ontdekt laatste camerabeelden van Natacha voor haar verdwijning in Peru

De Peruaanse politie heeft videobeelden ontdekt van de vermiste toeriste Natacha de Crombrugghe (28). De beelden zijn afkomstig van een bewakingscamera aan een hotel waar de Brusselse toeriste een onderkomen zocht. Het beeld bevestigt dat de vrouw op 23 januari alleen aankwam in Cabanaconde. Een dag later vertrok ze voor een vijfdaagse trektocht. Sindsdien is ze spoorloos.

Natacha de Crombrugghe, een toeriste uit Linkebeek, kwam op 23 januari aan in Cabanaconde, nadat ze eerder onder meer een bezoek bracht aan Machu Picchu. Ze overnachtte er in hostel La Estancia, waar ze volgens de uitbaatster op maandagochtend 24 januari met een kleine rugzak vertrok. “Natacha vertelde me ​​dat ze gedurende vijf dagen een tocht door de Colca-kloof ging maken”, getuigt Gladys López.

Hostel La Estancia, dat intussen door de autoriteiten gesloten is omdat het niet over een exploitatievergunning beschikte, was echter niet het eerste hotel waar Natacha een onderkomen zocht.

Uit de videobeelden van een bewakingscamera blijkt dat Natacha zich op 23 januari om 15.20 uur aanmeldde in hotel Pachamama. De eigenaar van het etablissement vertelde haar echter dat hij haar niet kon ontvangen omdat er verbouwingen aan de gang waren.

Videobeelden tonen hoe Natacha om 15.28 uur het hotel verlaat om op zoek te gaan naar een andere plaats om de nacht door te brengen. Natacha is alleen op pad en draagt een grote rugzak.

Vervolgens meldde ze zich aan bij hotel Mirko’s House, maar ook daar had ze geen succes. Er werd haar verteld dat in het hotel mensen besmet waren met Covid-19. De eigenaar zou haar hostel La Estancia hebben aangeraden.

In La Estancia kreeg Natacha wel een kamer. Daar zou ze zich geïnstalleerd hebben, om zich twee uur later naar het centrale plein van Cabanaconde te begeven, op zoek naar een restaurant.

De zoektocht naar Natacha gaat volgens de krant RPP Noticias nog steeds voort. Gisteren stopte een groep reddingswerkers nog met zoeken vanwege een gebrek aan logistieke steun. Maar vandaag zou de politie van Arequipa, die het onderzoek leidt, steun gekregen hebben van agenten uit Cusco en Ancash.

In het zwart gekleed

Volgens kolonel Marcos Cuadros uit Arequipa zijn nu 75 agenten op zoek langs de verschillende mogelijke routes die Natacha kan gevolgd hebben. Er zijn ook al twaalf getuigenissen verzameld van mensen die Natacha nog gezien hebben op verschillende tijdstippen. Daaruit zou blijken dat ze volledig in het zwart gekleed was en een rugzak droeg.

Nog volgens RPP Noticias is ook de Belgische ambassadeur Mark Van de Vreken in Cabanconde om de zoektocht mee op te volgen. De ouders van Natacha kwamen vorige week al aan in Cabanaconde.

Belgische agenten naar Peru

Het federaal parket in ons land beslist begin deze week of het zelf ook agenten naar Peru stuurt om de zoektocht mee op te volgen. “Dat is een beslissing die wordt genomen in overleg tussen het federaal parket, de federale gerechtelijke politie, de overheidsdienst Buitenlandse Zaken én de Peruaanse autoriteiten”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket.

