Politie ontbindt demonstratie met duizenden aanwezigen in Den Haag, waterkanon ingezet

De actievoerders van de groep Nederland in Verzet demonstreren op het Malieveld tegen de huidige coronaregels en kabinet Rutte onder de noemer ‘Nederland in verzet, weg met dit kabinet’. De organisatie riep mensen op om vandaag naar het Malieveld te komen. Het gaat om dezelfde ‘organisatie’ die de afgelopen weken op het Museumplein in Amsterdam aanwezig was. Dat ging soms goed en leidde soms tot rellen.