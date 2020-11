Politie onderzoekt mogelijke aanval op telcentrum Philadelphia

De politie van de stad Philadelphia, in de cruciale strijdstaat Pennsylvania, onderzoekt een mogelijke aanval op het Pennsylvania Convention Center, een congrescentrum waar momenteel de stemmen worden geteld voor de presidentsverkiezingen. Volgens lokale media zou een groep in een zware jeep onderweg geweest zijn vanuit Virginia om een “aanval” te lanceren.

De politie van Philadelphia heeft donderdagavond (plaatselijke tijd) in de buurt van het Congrescentrum twee gewapende mannen opgepakt nabij hun voertuig, zo hebben plaatselijke media gemeld.



Op televisiebeelden was te zien hoe één van beide mannen werd afgevoerd. De lokale zender WPVI berichtte dat de politie aanwijzingen had gekregen dat er mogelijk een aanslag op het congrescentrum was gepland.

QAnon

Het voertuig, een Hummer, had een kentekenplaat van de staat Virginia. Er hingen stickers aan van QAnon, een extreemrechtse complotorganisatie. De wapens waren van het type AR-15. In Philadelphia zijn de regels omtrent wapenbezit wat strenger dan elders in de staat Pennsylvania, er is een vergunning nodig.

Volgens Fox News is het onderzoek nu in handen van de federale recherche FBI.

Donderdag waren er in de staat Arizona ook al gewapende mensen aanwezig bij een betoging van Trump-aanhangers voor een telbureau. In die staat is het dragen van wapens in het openbaar toegelaten.

In Pennsylvania zijn de Republikeinse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden in een nek-aan-nekrace verwikkeld. De uitslag kan beslissend zijn.

Volledig scherm Betogers donderdag aan het Pennsylvania Convention Center in Philadelphia. Zowel Trump-aanhangers als Biden-aanhangers bliezen verzamelen aan het centrum. © EPA

