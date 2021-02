Politie onderzoekt bijna-verdrinking zesjarig jongetje in Sas van Gent

Aantal besmettin­gen wereldwijd voor zesde week op rij gedaald

11:22 Hoewel het aantal nieuwe besmettingen in ons land al enkele dagen toeneemt, blijkt de wereldwijde balans positiever. Het totale aantal besmettingen met het coronavirus is wereldwijd namelijk voor de zesde week op rij gedaald. Dat blijkt uit recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ook het aantal overlijdens neemt globaal af. Toch waarschuwt de WHO voor de snel oprukkende varianten.