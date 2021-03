Politie New York arresteert verdachte van aanval op 65-jarige Aziatische vrouw

Patserig gedrag tegen politie­agen­ten komt verdachte duur te staan

30 maart De politie heeft dinsdag een 28-jarige man uit het Zeeuwse Lamswaarde aangehouden op verdenking van witwassen. Hij had eind vorig jaar de aandacht getrokken door tegenover agenten op te scheppen over zijn dure horloge. De man had gezegd dat zijn horloge duurder was dan het jaarsalaris van de agenten. Daarop begon de politie een onderzoek naar de man.