Politie New York arresteert “mogelijke seriemoordenaar”: architect uit Manhattan wordt verdacht van minstens drie “Gilgo Beach-moorden”

Het gaat om de eerste arrestatie in de zaak. De zogeheten Gilgo Beach-moordzaak houdt de lokale autoriteiten al jaren bezig en leidde tot tegenstrijdige theorieën over de vraag of een seriemoordenaar actief was in de regio. De eerste menselijke resten werden in 2010 gevonden bij een afgelegen stuk strand. Dat gebeurde tijdens de zoektocht naar een 23-jarige vermiste vrouw. Het bleek echter om een andere vrouw te gaan.