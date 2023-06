Politie moet traangas inzetten tijdens witte mars voor Nahel (17) in Nanterre, moeder speelt opvallende rol

Wie was de 17-jarige Nahel die werd doodgescho­ten tijdens een verkeers­con­tro­le en wiens dood Parijse voorsteden in rep en roer zet?

Schokkende beelden deden al snel rond op sociale media nadat een Franse tiener door een politieagent werd neergeschoten. Onderwerp van de video is de 17-jarige Nahel M. die in Nanterre weigerde te stoppen voor een verkeerscontrole en daarna dodelijk geraakt werd door een politiekogel. Wie was de 17-jarige jongen wiens dood voor hevige onlusten heeft gezorgd in Nanterre en andere voorsteden van Parijs?