Politie Memphis deelt beelden fatale arrestatie Nichols: geslagen, geschopt en met wapenstok bewerkt

UpdateDe politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag even voor 01.00 uur (Belgische tijd) enkele video's vrijgegeven waarop te zien is hoe Tyre Nichols drie weken geleden werd gearresteerd. Op de beelden is te zien hoe de 29-jarige zwarte Amerikaan door meerdere agenten wordt geschopt en geslagen. Hij overleed drie dagen na zijn arrestatie.

In de VS wordt geschokt gereageerd op de vrijgegeven beelden. Ook president Joe Biden zegt “verontwaardigd” en “diep gekwetst” te zijn. “Deze aframmeling heeft geleid tot zijn dood”, stelt de president. Biden benadrukte verder dat de nabestaanden van Nichols om vredige protesten hebben gevraagd, een wens die hij zelf ook steunt. “Wie gerechtigheid zoekt, moet geen toevlucht nemen tot geweld of vernielingen”, aldus de president. Verschillende steden maken zich dan ook op voor protesten.

Op de vier video's te zien hoe de vijf zwarte agenten langdurig geweld gebruiken, na een banale verkeerscontrole in Memphis, in de staat Tennessee, op 7 januari. Ze gebruiken traangas tegen Nichols en geven hem elektrische schokken met een taser. Ze werden donderdag ontslagen, maar zullen ook vervolgd worden door justitie.

Quote Nichols is bang en roept om zijn moeder. Een van de agenten slaat hem meerdere keren met de wapenstok. Een ander slaat hem in het gezicht terwijl zijn handen worden vastgehou­den.

De videobeelden

In de eerste video is te zien hoe Nichols, vader van een zoon van vier en werkzaam voor koeriersbedrijf FedEx, op 7 januari in zijn auto door de politie van Memphis naar de kant wordt gehaald. De reden daarvoor zou roekeloos rijgedrag zijn, al is dat niet in de video te zien. De beelden zijn gemaakt met een bodycam van een van de agenten.

Te horen is hoe de agenten hem toeroepen uit de auto te stappen, gepaard met scheldwoorden en bedreigingen. “Ik heb niet eens iets gedaan”, antwoordt Nichols. Vervolgens is te zien hoe de agenten hem tegen de grond werken, terwijl Nichols roept dat hij onschuldig is. Een agent dreigt zijn arm te breken, terwijl hij gemaand wordt op zijn buik te gaan liggen.

Nichols slaagt erin zich te bevrijden en rent weg, terwijl de agenten met pepperspray spuiten en hem met een taserpistool proberen te stoppen. Nichols is in het vervolg van de eerste video niet meer te zien. Wel is nog te horen hoe de witte agent die de bodycam draagt, zegt te hopen dat zijn collega’s Nichols “in elkaar zullen stampen” als ze hem vinden.

Volledig scherm Een stilstaand beeld van de video waarop de arrestatie van Tyre Nichols te zien is. © via REUTERS

Geschopt en geslagen

De tweede video is van een straatcamera, zonder geluid. Nichols ligt op de grond, omringd door meerdere agenten. Twee van hen proberen hem in bedwang te houden, terwijl een derde hem op het hoofd trapt. Een vierde slaat hem meerdere keren met iets wat op een wapenstok lijkt. Anderen geven hem klappen. Na vijf minuten ligt Nichols kronkelend op de grond en zijn de aanvallen gestopt. Hij wordt door de agenten naar een politiewagen gebracht.

De volgende video is opnieuw gemaakt met een bodycam en geeft de gebeurtenissen weer vanuit een andere hoek. De videobeelden tonen onder meer het moment dat de agenten Nichols vinden na zijn vlucht. De agent met de bodycam dreigt hem met pepperspray. Nicols is duidelijk bang en roept enkele keren om zijn moeder. Opnieuw is te zien hoe een van de agenten hem meerdere keren met de wapenstok slaat. Een ander slaat hem in het gezicht terwijl zijn handen worden vastgehouden.

Quote Uit het gesprek tussen de agenten valt op te maken dat ze denken dat Nichols drugs heeft gebruikt, hoewel er geen aanwijzin­gen zijn dat dat zo was.

Ook de laatste video, gemaakt met een bodycam, toont dezelfde gebeurtenissen uit de tweede en derde video. Op een deel van de beelden is niets te zien en alleen wat geluid te horen. Opnieuw is te horen hoe Nichols om zijn moeder roept en krachttermen van de agenten. Uit het gesprek tussen de agenten valt op te maken dat ze denken dat Nichols drugs heeft gebruikt, hoewel er geen aanwijzingen zijn dat dat zo was.

Als er weer beeld is, wordt duidelijker hoe Nichols tegen de politieauto hangt. Hij lijkt gewond en op zijn hoofd is bloed te zien. Hij praat niet. Een agent trekt hem omhoog en te zien is hoe hij afwisselend zit, tegen de auto leunt of op de grond zakt.

Ook is te horen hoe de agenten met elkaar over de arrestatie praten. Sommigen van hen beweren dat Nichols probeerde hun pistool te pakken. Dat is op de beelden echter niet te zien. Ook is te horen hoe ze zeggen dat in zijn auto niets is gevonden.

Agenten zouden zijn vrijgelaten

De Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’ meldt na bestudering van de beelden dat Nichols in vier minuten tijd negen keer werd geraakt. Dagblad ‘The Washington Post’ stelt dat hij twee schoppen, vijf klappen en twee tikken met een wapenstok in zijn gezicht kreeg. Volgens de krant duurde het na de arrestatie nog 22 minuten voordat een ambulance arriveerde

Donderdag kregen de vijf zwarte agenten, die al ontslagen waren wegens buitensporig geweld, te horen dat ze worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling. Ook worden ze verdacht van ontvoering, wangedrag en onderdrukking, aldus officier van justitie Steve Mulroy. “Ze zijn alle vijf verantwoordelijk.” Volgens de Amerikaanse krant ‘The Washington Post’ zijn de oud-agenten inmiddels op borgtocht vrijgelaten.

Vrijdag vonden al manifestaties plaats in meerdere Amerikaanse steden, waaronder Washington, New York en Memphis.

De dood van Nichols is volgens president Biden “een pijnlijke herinnering aan de diepe angst en het trauma, de pijn en de uitputting die zwarte Amerikanen nog elke dag ervaren”. De president heeft er bij betogers op aangedrongen om manifestaties vreedzaam te laten verlopen. Biden had ook een telefoongesprek met de moeder van Nichols. Volgens de president verdient de familie “een snel, volledig en transparant onderzoek” naar de gebeurtenissen.