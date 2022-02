Politie massaal aanwezig in Duitse school na melding over “mogelijk gewapende” persoon

In een school in het Duitse Keulen is momenteel een grote politieactie aan de gang nadat er een melding binnenliep over de aanwezigheid van een verdachte persoon. De omgeving van de school is afgezet. Dat melden diverse Duitse media via Twitter en werd bevestigd door een politiewoordvoerder.

De noodoproep kwam binnen omstreeks half 10 vrijdagochtend. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is, maar mogelijk werd een gewapende man gesignaleerd. De politie roept op de omgeving van de Heinrich Böllschool in de wijk Chorweiler te mijden en de veiligheidsdiensten hun werk te laten doen. "We zijn met veel agenten ter plaatse om de situatie op te helderen", klinkt het.



Om 10.17 uur liet de politie op Twitter weten dat er geen gewapende dader was gevonden. Het schoolgebouw wordt echter nog steeds doorzocht. De 1.700 leerlingen en leraren van de secundaire school hebben zich in de klassen opgesloten, maar worden geleidelijk door gewapende politieagenten naar buiten begeleid. De leerlingen van de naburige lagere school moeten om veiligheidsredenen binnenblijven, aldus de politie.

Eerder deze week waren er in Duitsland in meerdere scholen doorzoekingen en afsluitingen, nadat alarm was geslagen. Dat ging onder meer om bommeldingen of een naar verluidt waargenomen gewapende man bij een school in een oostelijke wijk van Hamburg. In de deelstaat Noordrijn-Westfalen waren er in de nacht van donderdag op vrijdag meerdere bommeldingen gericht tegen een gerechtsgebouw in Aken en twee politiebureaus. Onderzoek naar eventuele bommen leverde niets op.

Vorige week maandag heeft een 18-jarige jongeman het vuur geopend in een aula van de universiteit van het Duitse Heidelberg, in de deelstaat Baden-Württemberg. Daarbij raakten vier mensen verwond. Een van hen, een studente van 23 jaar, is later in het ziekenhuis overleden.

