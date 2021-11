Politie Madrid schiet man dood die agent aanviel met mes

“Mijn dochter werd drie keer slachtof­fer, hoe moet ik dit ooit verwerken?”: Britse moordenaar misbruikt tientallen overleden vrouwen in mortuaria

Een Britse moordenaar heeft de lichamen van zeker 98 overleden vrouwen misbruikt. Als elektricien en onderhoudsman raakte David Fuller met zijn badge probleemloos in de mortuaria van de twee ziekenhuizen waar hij werkte. Daar kon hij gedurende minstens twaalf jaar ongezien toeslaan. Een van zijn slachtoffers was Azra Kemal (24), haar moeder reageert ontzet bij Sky News. “Speurders hebben me verteld dat hij haar drie keer verkracht heeft. Tussendoor had ik haar in alle onwetendheid nog geknuffeld. Hoe moet ik dit ooit verwerken?”, klinkt het. Gisteren gaf Fuller in de rechtszaal voor het eerst ook expliciet toe dat hij in 1987 twee jongedames in Kent vermoord heeft.

