Politie maakt illegale strandkampeerders aan Britse zuidkust 's nachts elk uur wakker

Meisje (14) met syndroom van Down weggelaten uit groepsfoto met cheerlea­ders in schooljaar­boek

17:47 Morgyn Arnold is een veertienjarig meisje uit Utah. Ze werd geboren met het syndroom van Down. Op de laatste schooldag moest ze een bittere pil slikken. Ze stond niet op de foto van de meisjes uit het cheerleadersteam waarvan Morgyn de manager was. Blijkbaar waren er foto’s getrokken mét en zónder Morgyn.